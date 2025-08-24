Contratti collettivi, quasi 6 milioni in attesa del rinnovo: le novità

L’Istat ha recentemente diffuso i dati su contrattazione e salari, sottolineando che a giugno l’indice delle retribuzioni contrattuali ha segnato un aumento dello 0,5% rispetto al mese precedente e del 2,7% rispetto a giugno 2024. L’aumento tendenziale è stato del 2,3% per i dipendenti dell’industria, del 2,7% per quelli dei servizi privati e del 2,9% per i lavoratori della Pubblica amministrazione. I settori che hanno registrato gli aumenti tendenziali più elevati sono quelli dei ministeri (+6,9%), militari-difesa e energia elettrica (+6,7%) e forze dell’ordine (+5,8%) che hanno di recente rinnovato i contratti.