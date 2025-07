Banche, rinnovo contratto dirigenti: aumento stipendi da 20mila euro

L'accordo definisce, con una lettera inviata dall’Abi alle organizzazioni sindacali, la norma che riguarda la riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti part-time. Il nuovo contratto collettivo aveva portato, per i lavoratori a tempo pieno, da 37 ore e 30 minuti a 37 ore l’orario settimanale, pari a mezz’ora in meno per settimana a partire dal giorno 1 luglio 2024. Per i 'part-time' la riduzione verrà riconosciuta, dal 1 gennaio 2026, con un aumento dello stipendio, cioè con un ricalcolo, su base individuale, del trattamento economico (paga oraria) spettante per l’orario pattuito ridotto; durante il periodo transitorio, erano stati riconosciuti permessi retribuiti proporzionali alla mancata riduzione di orario