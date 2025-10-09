Ddl semplificazioni, tante novità per le farmacie: ecco cosa prevede

Ddl semplificazioni, tante le novità per le farmacie: ecco cosa prevedeSalute e Benessere
Introduzione
La “vecchia” farmacia, dove si andava solo a ritirare i farmaci con la ricetta, lascia sempre più spazio a un modello di “farmacia dei servizi”, capace di offrire prestazioni sanitarie e procedure amministrative. Il percorso verso questo nuovo modello fa un passo avanti con il Ddl semplificazioni, approvato l’8 ottobre in prima lettura dal Senato e ora atteso alla Camera. Ecco tutte le novità previste
Quello che devi sapere
Servizi sanitari a portata di farmacia
Elettrocardiogramma, spirometria, holter cardiaco o visite in telemedicina, controllo della glicemia, vaccinazioni per tutti gli over 12, screening per l’epatite C, tamponi diagnostici e test per individuare l’antibiotico più efficace in caso di infezione: sono solo alcuni dei servizi che i cittadini potranno trovare in farmacia. A questi si aggiungono il ritiro dei dispositivi medici forniti dalle Asl, la possibilità di prenotare visite come al Cup, e anche quella di scegliere o cambiare il medico di base o il pediatra di libera scelta. “Continua il percorso di semplificazione per offrire servizi più efficienti agli utenti”, ha sottolineato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, parlando di “un lavoro che renderà la Pubblica amministrazione più veloce, digitale e utile ai cittadini”
Nuovi servizi in farmacia
Il cambiamento nasce dall’esperienza maturata durante la pandemia, quando milioni di cittadini si rivolsero alle farmacie per tamponi e vaccini. Ora, come sottolineato dal Corriere della Sera, quel modello “si istituzionalizza”. Il Ddl elimina il vincolo che limitava le analisi di prima istanza – come glicemia o colesterolo – al solo “autocontrollo”. Il farmacista potrà eseguire direttamente i test e rilasciare un attestato da consegnare al medico curante. La gamma di esami sarà inoltre ampliata con nuovi test diagnostici rapidi, utili anche per individuare infezioni batteriche e l’antibiotico più efficace per debellarle
Vaccinazioni anche oltre Covid e influenza
Un’altra novità importante riguarda le vaccinazioni. Il Ddl stabilisce che, dopo una formazione specifica, i farmacisti potranno somministrare tutti i vaccini previsti per gli over 12enni. Non solo quindi anti-Covid o anti-influenzali, ma anche tutte le altre immunizzazioni previste dal Servizio sanitario nazionale
Telemedicina: la diagnostica sotto casa
Tra i punti centrali c’è anche la telemedicina. Oggi già 12mila delle quasi 20mila farmacie italiane offrono servizi digitali in collaborazione con medici specialisti; con il Ddl, questa possibilità viene estesa e stabilizzata. I cittadini potranno eseguire elettrocardiogrammi, holter cardiaci, spirometrie o visite refertate da remoto, con risultati inviati in tempo reale. Un servizio particolarmente utile nei piccoli comuni e nelle aree montane, dove gli ambulatori scarseggiano e i tempi di attesa restano lunghi
Ricette più semplici e farmaci subito disponibili
Tra le altre novità previste, anche la semplificazione delle ricette per i malati cronici e la possibilità di ritirare i farmaci direttamente con la lettera di dimissione ospedaliera, senza attendere la prescrizione del medico.
Un nuovo tassello per la sanità territoriale
Il progetto si inserisce nella cornice della nuova sanità territoriale sostenuta dal Pnrr, che prevede investimenti per 8 miliardi di euro. L’obiettivo è alleggerire il carico degli ospedali e ridurre le liste d’attesa, portando le prestazioni di primo livello nei luoghi più vicini ai cittadini. La misura, che potrebbe essere inserita nella prossima legge di bilancio, prevede un finanziamento strutturale tra 50 e 80 milioni di euro l’anno per sostenere l’ampliamento dei servizi
Regioni protagoniste
Ogni Regione potrà decidere come attuare il modello operativo. Alcune – come Lombardia e Marche – hanno già avviato progetti sperimentali che includono la prenotazione di visite tramite Cup, il ritiro di dispositivi medici forniti dalle Asl e altri servizi
Le misure al centro del Ddl Semplificazioni
Il Ddl Semplificazioni, composto da 73 articoli, tocca diversi settori, dal turismo alla scuola, fino alla pubblica amministrazione, ma il capitolo dedicato alle farmacie rappresenta uno degli interventi più significativi. "Fino ad oggi abbiamo semplificato circa 400 procedure intervenendo in settori strategici per cittadini e imprese. In questo modo il Dipartimento della Funzione pubblica è in linea con gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di un risultato importante che abbiamo raggiunto con un metodo di lavoro innovativo, abbandonando logiche autoreferenziali per avviare un confronto costante con tutte le amministrazioni, le associazioni di categoria e i nostri utenti”, ha ricordato Zangrillo, annunciando anche la piattaforma “Italia semplice”, una portale per consultare tutte le semplificazioni introdotte per settori. "Un lavoro inteso che deve andare oltre le scadenze fissate dal PNRR e che stiamo portando avanti grazie alle 600 segnalazioni che abbiamo ricevuto attraverso la consultazione pubblica "La tua voce conta" in cui cittadini, dipendenti pubblici e imprese hanno potuto inviare i loro suggerimenti sulle procedure da semplificare. È solo così che la Pubblica amministrazione diventa alleata per lo sviluppo del Paese", ha concluso