Ddl semplificazioni, tante novità per le farmacie: ecco cosa prevede

Il Ddl Semplificazioni, composto da 73 articoli, tocca diversi settori, dal turismo alla scuola, fino alla pubblica amministrazione, ma il capitolo dedicato alle farmacie rappresenta uno degli interventi più significativi. "Fino ad oggi abbiamo semplificato circa 400 procedure intervenendo in settori strategici per cittadini e imprese. In questo modo il Dipartimento della Funzione pubblica è in linea con gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di un risultato importante che abbiamo raggiunto con un metodo di lavoro innovativo, abbandonando logiche autoreferenziali per avviare un confronto costante con tutte le amministrazioni, le associazioni di categoria e i nostri utenti”, ha ricordato Zangrillo, annunciando anche la piattaforma “Italia semplice”, una portale per consultare tutte le semplificazioni introdotte per settori. "Un lavoro inteso che deve andare oltre le scadenze fissate dal PNRR e che stiamo portando avanti grazie alle 600 segnalazioni che abbiamo ricevuto attraverso la consultazione pubblica "La tua voce conta" in cui cittadini, dipendenti pubblici e imprese hanno potuto inviare i loro suggerimenti sulle procedure da semplificare. È solo così che la Pubblica amministrazione diventa alleata per lo sviluppo del Paese", ha concluso