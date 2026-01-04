Negli ultimi 13 anni - rileva l'analisi - la ricchezza complessiva delle famiglie italiane è cresciuta meno della media dell'area euro e ha perso il confronto con quella di tedeschi e francesi. Dal dicembre 2012 al giugno 2025 l'incremento è stato di circa il 20,6%, contro il 45,1% della Francia ed il 108,2% della Germania, mentre la media dell'area euro si è attestata al 66,2%. “Se si considera che nel periodo in esame l'indice di rivalutazione monetaria è stato pari a 1,22 le famiglie italiane hanno perso circa il 2% di ricchezza in termini reali”, si legge nell’analisi.

