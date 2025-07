Case di proprietà e pochi debiti, bene le famiglie italiane: i dati

Le famiglie italiane si confermano tra le più solide in Europa dal punto di vista patrimoniale. A certificarlo è uno studio dell'Associazione bancaria italiana (Abi), basato sui dati più recenti pubblicati dalla Banca centrale europea. In Italia, la ricchezza netta delle famiglie è di otto volte il reddito disponibile, un dato superiore alla media dell’area euro (7,5 volte), alla Francia (7,4) e alla Germania (7,2). Per le famiglie spagnole, invece, il dato è di 8,6 volte. Il concetto di "ricchezza netta" include sia le attività reali (come immobili e terreni) sia le attività finanziarie (come depositi, titoli, azioni). Al netto di queste attività, vengono sottratte le passività finanziarie, come i prestiti. Da qui si ottiene il valore.

