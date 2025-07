Ricchezza, Italia ottava nel mondo: i milionari sono 517mila

Introduzione

Il Nord America, di fatto gli Stati Uniti, traina la crescita della ricchezza netta a livello globale. L’Italia si posiziona all’ottavo posto, forte della presenza di 517mila milionari (1% della popolazione), che sono destinati a crescere in futuro.

In generale, anche se a ritmi meno vivaci degli ultimi anni, la ricchezza mondiale sta crescendo: anche il 2024 si è chiuso in positivo - +4,4% - per 512mila miliardi di dollari, tra asset reali, asset finanziari e passività. Sono i risultati dell'ultima edizione del Global Wealth Report 2025: Rethinking the Rules for Growth, rapporto annuale sulla ricchezza globale a cura di Boston Consulting Group (BCG).