Manovra 2026, previsti aumenti di stipendio per medici e infermieri

Della questione ha parlato anche Marco Ceccarelli, segretario nazionale del Coina, il sindacato delle professioni sanitarie. “Dove troveremo 6mila infermieri da assumere subito da qui a un anno?”, ha detto. E ancora: “Non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia. Gli stipendi degli infermieri e delle professioni sanitarie non mediche devono essere adeguati agli standard europei e al mutato costo della vita. Non possiamo più accontentarci di indennità parziali o aumenti che lasciano intatto un divario insopportabile. In Germania o in Francia un infermiere guadagna il doppio, anche oltre. In Italia, dopo anni di sacrifici e il peso della pandemia, restiamo ai margini: precari, sottopagati, costretti a turni massacranti". Secondo Ceccarelli, quindi, l'indennità da 1.630 euro “non basta a fermare la fuga”. "Il cittadino rinuncia alle cure e l'infermiere rinuncia alla vita familiare. La crisi non è astratta: è nelle corsie, nei pronto soccorso, nei reparti senza personale", ha concluso.

Per approfondire: Farmacisti, stallo sul rinnovo del contratto: rischio sciopero