Manovra, prevista assunzione 6mila infermieri. Sindacati: non ci sono

Introduzione

Nella Manovra per il 2026 del governo di Giorgia Meloni, approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 ottobre, sono previste più risorse per la sanità. L’investimento, ha spiegato la premier in una conferenza stampa dopo il Cdm, permetterà tra le altre cose di assumere il prossimo anno 6.300 infermieri, 1.000 medici e di avere per entrambe le categorie buste paga più robuste (con incrementi, secondo le stime, pari a circa 1.630 euro nel primo caso e 3mila nel secondo). Per i sindacati, però, questo piano potrebbe essere di difficile attuazione perché gli infermieri sono troppo poco e quelli che lasciano sono in aumento: a pesare non sono solo gli stipendi, ma anche i carichi di lavoro e la qualità della vita. "Dove troveremo 6mila infermieri da assumere subito da qui a un anno?", si chiedono. Ecco cosa sta succedendo