Patto Ue sui migranti, dalla solidarietà ai rimpatri: le nuove regole

Poco prima della premier Giorgia Meloni, anche un portavoce della Commissione Europea è intervenuto a proposito del meccanismo di solidarietà nel quadro del Patto sulla migrazione, che considera l'Italia tra i Paesi sotto pressione migratoria: “Siamo fiduciosi che gli Stati membri possano arrivare ad un accordo sulla base di quanto abbiamo proposto”, ha dichiarato. E per quanto riguarda le dichiarazioni del premier ungherese Viktor Orban, che ha annunciato che non contribuirà in nessun modo, il portavoce ha evidenziato: "Il Patto entra in vigore a metà 2026 e sarà legalmente vincolante per i Paesi Ue. Non entriamo in speculazioni ma la Commissione ha strumenti a sua disposizione al riguardo e li useremo".

