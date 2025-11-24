Antonio Decaro, chi è il nuovo presidente della Regione Puglia

"Mi occuperò di tutta la Puglia. Il nostro programma è fatto di proposte concrete sulla sanità, sul lavoro, sul fatto che questa regione deve prendersi cura delle fragilità del territorio ma anche delle fragilità sociali. Questo vogliamo fare”, ha detto Decaro presentando il programma. “Abbiamo ascoltato i cittadini, abbiamo ascoltato associazioni di categoria, operatori, i sindacati e abbiamo presentato il nostro programma per i prossimi cinque anni, vale per i cittadini che potranno valutare se noi manteniamo gli impegni che abbiamo preso in questi giorni e serve alla nostra coalizione perché sarà il programma che ci accompagnerà per i prossimi anni".

