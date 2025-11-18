Elezioni regionali in Puglia, chi sono i 4 candidati alla presidenza

Unica donna in corsa, candidata civica, è Ada Donno, sostenuta dalla lista Puglia Pacifista e Popolare, che racchiude in sé diverse anime di stampo comunista e socialista. Donno è nata a Surbo, in provincia di Lecce, il 2 agosto 1947. Dopo gli studi in Lettere Classiche all’Università del Salento, è docente di materie letterarie – come latino e greco – fino al pensionamento nel 2015, occupandosi anche di didattica della differenza di genere e di pari opportunità nel settore scolastico. Giornalista pubblicista dal 1986, è militante nel Pci, per cui è nella segreteria nazionale, ed è co-fondatrice dell’Association of Women of the Mediterranean Region (1992) e della sua sezione italiana (1999), affiliata alla Federazione Democratica Internazionale delle Donne (WIDF). Dal 2016 ne ricopre la carica di vicepresidente europea. Si candidò alle politiche del 2022, senza essere eletta.

Ada Donno - ©Ansa