Elezioni regionali in Puglia, chi sono i 4 candidati alla presidenza

Introduzione
Si torna alle urne in Italia. Oltre che in Veneto e in Campania, tutto è pronto per le elezioni regionali in Puglia, dove i cittadini sono chiamati a scegliere il sostituto del governatore uscente Michele Emiliano (Pd), che ha ormai raggiunto il limite massimo dei due mandati. Le urne sono aperte domenica 23 novembre, dalle ore alle 7 alle 23, e lunedì 24, dalle 7 alle 15. Quattro in tutto i candidati, appoggiati da un totale di 13 liste. Ecco chi sono i nomi in lizza per la carica di presidente della Regione Puglia.
Quello che devi sapere
Elezioni regionali Puglia, centrosinistra candida Antonio Decaro
La coalizione del campo largo del centrosinistra gioca sul sicuro e scommette su un peso massimo per provare a mantenere il controllo della Puglia: in corsa c’è Antonio Decaro (Partito Democratico). Nato a Bari, il 17 luglio 1970, è figlio di Giovanni Decaro, un tempo assessore comunale nel capoluogo per il Psi. Dopo la laurea in Ingegneria civile, lavora nell’Acquedotto pugliese (a Lecce), all’Anas e poi in Provincia a Bari per la manutenzione e l’Ufficio Progetti. I suoi primi veri passi verso la politica li fa in occasione delle elezioni del 2004, a fianco del neosindaco Michele Emiliano: Decaro è assessore alla mobilità e al traffico, seppur come collaboratore esterno. Prova a entrare in Parlamento alle elezioni legislative del 2006, insieme ai Socialisti di Craxi, ma senza successo. Va meglio nel 2010, quando diventa consigliere regionale insieme a Nichi Vendola (ai tempi nel Pd), e poi nel 2013, quando entra alla Camera dei Deputati. L’anno dopo diventa sindaco di Bari, carica che mantiene per 10 anni, fino al 2024, quando viene eletto Vito Leccese (sempre per il centrosinistra, quota dem). Durante il primo mandato, nel 2016, viene messo sotto scorta per il contrasto al commercio abusivo. Dal 2016 al 2024 è anche presidente dell’ANCI, carica che lascia quell’anno perché eletto all’Europarlamento
Le liste a sostegno di Antonio Decaro
Sei le liste che sostengono Decaro:
- Partito Democratico;
- MoVimento Cinque Stelle;
- Avs – Alleanza Verdi e Sinistra;
- Decaro presidente;
- Per la Puglia;
- Avanti Popolari con Decaro Presidente.
Luigi Lobuono è il candidato del centrodestra in Puglia
Prova a sfilare la Puglia al centrosinistra Luigi Lobuono, volto civico scelto dal centrodestra. Barese, classe 1955, è prima di tutto un imprenditore, amministratore unico dell’agenzia di famiglia Lobuono sas, attiva nella distribuzione di prodotti editoriali sul territorio pugliese, e socio storico della Gazzetta del Mezzogiorno. Non è la sua prima sfida politica: nel 2004 si candidò come sindaco di Bari con il Polo della Libertà, nello stesso anno del debutto di Emiliano (prima di allora magistrato). Politicamente vicino a Forza Italia, è stato presidente della Fiera del Levante tra il 2001 e il 2006.
Le liste che appoggiano Lobuono
Dopo il forfait di Mauro D’Attis, coordinatore regionale in Puglia per Forza Italia, il centrodestra ha quindi puntato su Lobuono. Ad appoggiarlo ci sono:
- Forza Italia;
- Lega;
- Fratelli d’Italia;
- Noi Moderati Civici per Lobuono;
- La Puglia con Noi (per le circoscrizioni elettorali di Taranto, Lecce e Barletta-Andria-Trani).
Ada Donno candidata con Puglia Pacifista e Popolare
Unica donna in corsa, candidata civica, è Ada Donno, sostenuta dalla lista Puglia Pacifista e Popolare, che racchiude in sé diverse anime di stampo comunista e socialista. Donno è nata a Surbo, in provincia di Lecce, il 2 agosto 1947. Dopo gli studi in Lettere Classiche all’Università del Salento, è docente di materie letterarie – come latino e greco – fino al pensionamento nel 2015, occupandosi anche di didattica della differenza di genere e di pari opportunità nel settore scolastico. Giornalista pubblicista dal 1986, è militante nel Pci, per cui è nella segreteria nazionale, ed è co-fondatrice dell’Association of Women of the Mediterranean Region (1992) e della sua sezione italiana (1999), affiliata alla Federazione Democratica Internazionale delle Donne (WIDF). Dal 2016 ne ricopre la carica di vicepresidente europea. Si candidò alle politiche del 2022, senza essere eletta.
Sabino Mangano per Alleanza Civica per la Puglia
Sabino Mangano guida Alleanza Civica per la Puglia, nata dall’unione tra le realtà civiche Marziani per la Puglia (di cui è coordinatore) e Next Italia, che candida soltanto esponenti della società civile e non politici di professione. Mangano, nato il 1° febbraio 1975 a Bari, ex consigliere comunale pentastellato nel capoluogo (svolgendo la funzione di portavoce), aveva partecipato all’elezione per il sindaco di Bari dello scorso anno con il movimento Oltre e alle elezioni regionali del 2020.
