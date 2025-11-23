Elezioni regionali in Campania, oggi si vota dalle 7 alle 23

Gli elettori possono recarsi ai seggi anche domani, lunedì 24 novembre, dalle ore 7 alle ore 15. Sono sei i candidati alla presidenza: Edmondo Cirielli (Centrodestra), Roberto Fico (Centrosinistra), Carlo Arnese (Forza del popolo), Nicola Campanile (Per le persone e la comunità), Giuliano Granato (Campania popolare) e Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi) ascolta articolo

Per le elezioni regionali in Campania si vota oggi, domenica 23 novembre, dalle ore 7 alle ore 23 e domani, lunedì 24 novembre, dalle ore 7 alle ore 15. Gli scrutini iniziano subito dopo la chiusura dei seggi. Per poter esercitare il diritto di voto, gli elettori devono presentarsi al seggio di riferimento con scheda elettorale e documento di riconoscimento valido.

Il sistema di voto Viene eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. Non c’è, quindi, una percentuale da superare e non è previsto un turno di ballottaggio: in altre parole, vince il candidato che ottiene più voti validi degli altri. Il presidente eletto diventa, di diritto, componente del Consiglio regionale. Anche il secondo candidato alla presidenza più votato entra di diritto in Consiglio regionale. Come si vota Il voto per eleggere il presidente di Regione e il Consiglio regionale si esprime sulla stessa scheda, di colore verde. La scheda è divisa in parti uguali: a sinistra ci sono i simboli della lista o delle liste collegate a ciascun candidato presidente, mentre a destra sono indicati i candidati presidente. Accanto a ogni lista è riportato lo spazio per esprimere le preferenze per i candidati consiglieri regionali. Gli elettori possono votare in diversi modi: ciascun elettore può votare solo per il candidato presidente tracciando un segno sul nome (in questo caso il voto non si estende ad alcuna delle liste collegate); l'elettore può tracciare un unico segno sulla scheda a favore di una lista (in tal caso il voto s'intende espresso anche a favore del candidato presidente collegato a quella lista); ciascun elettore, inoltre, può, votare per una lista e per un candidato alla carica di presidente non collegato alla lista prescelta (è il cosiddetto voto disgiunto). Le preferenze Nelle apposite righe della scheda, l'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza: in questo caso deve scrivere almeno il cognome del candidato o dei due candidati consiglieri prescelti, compresi nella lista stessa. Attenzione però: nel caso in cui l'elettore decidesse di esprimere due voti di preferenza, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, nell’ordine che si preferisce. Se le due preferenze riguardano candidati dello stesso genere o di due liste diverse, c'è l'annullamento della seconda preferenza. Approfondimento Elezioni regionali Veneto, Campania, Puglia: il test TrovaPresidente

I candidati alla presidenza I candidati alla presidenza della Campania sono cinque: per il Centrodestra c'è Edmondo Cirielli (sostenuto da Fdi, Fi, Lega, Cirielli Presidente, Noi Moderati, Udc, Democrazia Cristiana con Rotondi, Pensionati - Consumatori); per il Centrosinistra c'è Roberto Fico (sostenuto da Pd, M5s, Avs, Fico Presidente, A Testa alta, Noi di Centro-Noi Sud, Avanti Campania, Casa Riformista). Poi ci sono Carlo Arnese (Forza del popolo), Nicola Campanile (Per le persone e la comunità), Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi) e Giuliano Granato (Campania popolare). Approfondimento Elezioni regionali in Campania, chi sono i candidati alla presidenza