Zaia: “Auguri calorosi di buon lavoro ad Alberto Stefani”

Zaia, la telefonata al nuovo presidente del Veneto Stefani: “Auguri di buon lavoro”

Zaia ha telefonato ad Alberto Stefani, neoeletto presidente del Veneto sostenuto dal centrodestra, per augurargli buon lavoro e complimentarsi per la campagna elettorale. “Alberto si appresta a guidare la Regione del Veneto in una fase ricca di sfide: sono certo che saprà affrontare questo incarico con senso del dovere e responsabilità”, ha riferito il presidente uscente

Alla chiusura dei seggi per le elezioni regionali in Veneto, il presidente uscente Luca Zaia ha telefonato ad Alberto Stefani (CHI È), neoeletto presidente della Regione, sostenuto dalla coalizione di centrodestra. "Ho sentito al telefono il Presidente Stefani alle 15.01, subito dopo la chiusura dei seggi. Gli ho rivolto i miei auguri più calorosi di buon lavoro, complimentandomi per una campagna elettorale condotta con efficacia e determinazione. Alberto si appresta a guidare la Regione del Veneto in una fase ricca di sfide: sono certo che saprà affrontare questo incarico con senso del dovere e responsabilità”, ha riferito Zaia. (ELEZIONI REGIONALI: I RISULTATI

Zaia: “Auguri di buon lavoro a tutta la sua squadra” 

Zaia ha poi esteso il suo messaggio anche alla futura squadra di governo. “Un augurio di buon lavoro va anche alla squadra che sarà chiamata ad affiancarlo nella guida della Regione Veneto, con il compito e l'obiettivo di mantenere alto lo standing di un territorio che, per vocazione, esercita un ruolo guida nel Paese”, ha aggiunto il presidente uscente. 

