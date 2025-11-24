Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Risultati elezioni Veneto, vince Stefani: Lega primo partito

Politica
©Ansa

A scrutinio ancora in corso, il nuovo governatore registra un risultato intorno al 64%, mentre lo sfidante di centrosinistra Giovanni Manildo si ferma al 29%. Exploit a sorpresa del medico "no vax" Riccardo Szumski

ascolta articolo

Alberto Stefani è il nuovo presidente della Regione Veneto (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). A scrutinio ancora in corso, il candidato del centrodestra registra un risultato intorno al 64%, mentre lo sfidante di centrosinistra Giovanni Manildo si ferma al 29%. "Credo che ai veneti nei prossimi cinque anni serva un sindaco dei veneti, una persona capace di ascoltarli, capace di affrontare in maniera pragmatica, senza polemiche, senza provocazioni, in maniera diretta quelle che sono le necessità dei nostri territori - ha detto Stefani - Il sindaco è il sindaco di tutti i cittadini e io sarò il presidente di tutti i cittadini del Veneto".

I risultati

Con 3.654 sezioni scrutinate su 4.729, Stefani è al 64,1% e Manildo al 29,18%. Exploit a sorpresa del medico "no vax" Riccardo Szumski che raggiunge il 5,1%. Marco Rizzo (Democrazia sovrana e popolare) si attesta al 1,12% e Fabio Bui (Popolari per il Veneto) allo 0,51%.

Vedi anche

Regionali Veneto, affluenza definitiva al 44,6%. Netto calo sul 2020

Lega primo partito

Guardando invece i risultati ottenuti dai partiti, sempre a scrutinio in corso, Lega risulta la lista più votata con il 35,84%. Seguono FdI con il 18,66% e Pd con il 16,78%. Forza Italia si assesta al 6,47%, Avs al 4,67% e il M5S al 2,23%.

Leggi anche

Zaia: “Auguri calorosi di buon lavoro ad Alberto Stefani”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Ansa

Governatori
1/20
Politica

Da Decaro a Stefani: tutti i governatori delle Regioni. FOTO

Il centrosinistra ha 6 presidenti, contro i 13 del centrodestra, più uno autonomista. Ecco, regione per regione (in ordine alfabetico), chi sono attualmente i governatori in Italia

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Risultati elezioni Veneto, vince Stefani: Lega primo partito

Politica

A scrutinio ancora in corso, il nuovo governatore registra un risultato intorno al 64%, mentre lo...

Alberto Stefani, eletto presidente del Veneto, nel suo comitato elettorale, 24 novembre 2025. ANSA/ NICOLA FOSSELLA

Regionali, Veneto a Stefani e Puglia a Decaro. Fico vince in Campania

live Politica

La Lega è il primo partito in Veneto. Crolla l’affluenza: in Puglia è stata del 41,83% contro il...

Elezioni regionali, le reazioni dei politici da Meloni a Schlein

Politica

Dalle urne del voto del 23 e 24 novembre sono usciti i nuovi presidenti delle regioni Veneto,...

Risultati elezioni Puglia, Decaro nuovo presidente. Pd primo partito

Politica

L’europarlamente ed ex sindaco di Bari, quando lo spoglio delle schede è ancora in corso, ha...

Decaro donato fasano

Zaia: “Auguri calorosi di buon lavoro ad Alberto Stefani”

Politica

Zaia ha telefonato ad Alberto Stefani, neoeletto presidente del Veneto sostenuto dal...

Politica: I più letti