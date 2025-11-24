Risultati elezioni Veneto, vince Stefani: Lega primo partito

Alberto Stefani è il nuovo presidente della Regione Veneto (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). A scrutinio ancora in corso, il candidato del centrodestra registra un risultato intorno al 64%, mentre lo sfidante di centrosinistra Giovanni Manildo si ferma al 29%. "Credo che ai veneti nei prossimi cinque anni serva un sindaco dei veneti, una persona capace di ascoltarli, capace di affrontare in maniera pragmatica, senza polemiche, senza provocazioni, in maniera diretta quelle che sono le necessità dei nostri territori - ha detto Stefani - Il sindaco è il sindaco di tutti i cittadini e io sarò il presidente di tutti i cittadini del Veneto".