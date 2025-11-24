Risultati elezioni Veneto, vince Stefani: Lega primo partito

A scrutinio ancora in corso, il nuovo governatore registra un risultato intorno al 64%, mentre lo sfidante di centrosinistra Giovanni Manildo si ferma al 29%. Exploit a sorpresa del medico "no vax" Riccardo Szumski
Alberto Stefani è il nuovo presidente della Regione Veneto (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). A scrutinio ancora in corso, il candidato del centrodestra registra un risultato intorno al 64%, mentre lo sfidante di centrosinistra Giovanni Manildo si ferma al 29%. "Credo che ai veneti nei prossimi cinque anni serva un sindaco dei veneti, una persona capace di ascoltarli, capace di affrontare in maniera pragmatica, senza polemiche, senza provocazioni, in maniera diretta quelle che sono le necessità dei nostri territori - ha detto Stefani - Il sindaco è il sindaco di tutti i cittadini e io sarò il presidente di tutti i cittadini del Veneto".
I risultati
Con 3.654 sezioni scrutinate su 4.729, Stefani è al 64,1% e Manildo al 29,18%. Exploit a sorpresa del medico "no vax" Riccardo Szumski che raggiunge il 5,1%. Marco Rizzo (Democrazia sovrana e popolare) si attesta al 1,12% e Fabio Bui (Popolari per il Veneto) allo 0,51%.
Lega primo partito
Guardando invece i risultati ottenuti dai partiti, sempre a scrutinio in corso, Lega risulta la lista più votata con il 35,84%. Seguono FdI con il 18,66% e Pd con il 16,78%. Forza Italia si assesta al 6,47%, Avs al 4,67% e il M5S al 2,23%.
