Risultati elezioni regionali Campania, Fico è il nuovo presidente

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Elezioni Italia
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Risultati elezioni regionali Campania, Roberto Fico nuovo presidente. Pd primo partito

Politica
©Ansa

L’ex presidente della Camera ed esponente del M5s, quando lo scrutinio è ancora in corso, ha ottenuto circa il 61% dei voti. Il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli è invece fermo al 35%. I Dem la lista più votata, poi Fratelli d’Italia

ascolta articolo

Roberto Fico è stato eletto nuovo presidente della Regione Campania. Ex presidente della Camera ed esponente di punta del M5s, quando lo spoglio è ancora in corso ha ottenuto circa il 61% dei voti. "Grazie a tutti i cittadini campani per una scelta netta, forte e importante che ci riempie di responsabilità. Grazie alla coalizione che ha lavorato in modo saldo, pulito e trasparente”, ha detto il neo governatore. L’affluenza alle urne è stata del 44%, in drastico calo rispetto al 2020 quando era stata del 55,5%. Il 23 e 24 novembre si è votato anche in Veneto e in Puglia.

I risultati del voto

Quando sono state scrutinate 3.297 sezioni su 5.825, il neoeletto governatore Roberto Fico è al 60,93%. L’esponente del centrodestra Edmondo Cirielli è invece fermo al 35,27%. Molto lontani gli altri quattro candidati: Giuliano Granato è al 2,17%, Nicola Campanile allo 0,98%, Stefano Bandecchi allo 0,48% e Carlo Arnese allo 0,18%.

Il Pd è il primo partito

Guardando invece i risultati ottenuti dai partiti alle elezioni regionali in Puglia, a spoglio ancora in corso è il Partito democratico a risultare la lista più votata: ha infatti raccolto il 19,05% dei voti. In seconda posizione c’è Fratelli d’Italia, che ha ottenuto l’11,74% dei consensi. Forza Italia è invece al 10,88%. Tra gli altri partiti nazionali, il Movimento 5 Stelle è al 9,40%, mentre AVS è al 4,61%. Guardando alla coalizione di centrodestra, la Lega risulta essere al 5,35%, mentre Noi Moderati all’1,14%.

Leggi anche

Elezioni regionali, le reazioni dei politici da Meloni a Schlein

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Ansa

Governatori
1/20
Politica

Da Decaro a Stefani: tutti i governatori delle Regioni. FOTO

Il centrosinistra ha 6 presidenti, contro i 13 del centrodestra, più uno autonomista. Ecco, regione per regione (in ordine alfabetico), chi sono attualmente i governatori in Italia

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Regionali, Veneto a Stefani e Puglia a Decaro. Fico vince in Campania

live Politica

La Lega è il primo partito in Veneto. Crolla l’affluenza: in Puglia è stata del 41,83% contro il...

Risultati elezioni Veneto, vince Stefani: Lega primo partito

Politica

A scrutinio ancora in corso, il nuovo governatore registra un risultato intorno al 64%, mentre lo...

Alberto Stefani, eletto presidente del Veneto, nel suo comitato elettorale, 24 novembre 2025. ANSA/ NICOLA FOSSELLA

Risultati elezioni Puglia, Decaro nuovo presidente. Pd primo partito

Politica

L’europarlamente ed ex sindaco di Bari, quando lo spoglio delle schede è ancora in corso, ha...

Decaro donato fasano

Risultati elezioni regionali Campania, Fico è il nuovo presidente

Politica

L’ex presidente della Camera ed esponente del M5s, quando lo scrutinio è ancora in corso, ha...

Roberto Fico in conferenza stampa a Napoli nel suo comitato elettorale , 24 novembre 2025. ANSA / CIRO FUSCO

Elezioni regionali, le reazioni dei politici da Meloni a Schlein

Politica

Dalle urne del voto del 23 e 24 novembre sono usciti i nuovi presidenti delle regioni Veneto,...

Politica: I più letti