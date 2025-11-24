Risultati elezioni regionali Campania, Fico è il nuovo presidente

Roberto Fico è stato eletto nuovo presidente della Regione Campania. Ex presidente della Camera ed esponente di punta del M5s, quando lo spoglio è ancora in corso ha ottenuto circa il 61% dei voti. "Grazie a tutti i cittadini campani per una scelta netta, forte e importante che ci riempie di responsabilità. Grazie alla coalizione che ha lavorato in modo saldo, pulito e trasparente”, ha detto il neo governatore. L’affluenza alle urne è stata del 44%, in drastico calo rispetto al 2020 quando era stata del 55,5%. Il 23 e 24 novembre si è votato anche in Veneto e in Puglia.