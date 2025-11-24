Risultati elezioni regionali Campania, Fico è il nuovo presidente

Risultati elezioni regionali Campania, Roberto Fico nuovo presidente. Pd primo partitoPolitica
L’ex presidente della Camera ed esponente del M5s, quando lo scrutinio è ancora in corso, ha ottenuto circa il 61% dei voti. Il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli è invece fermo al 35%. I Dem la lista più votata, poi Fratelli d’Italia
Roberto Fico è stato eletto nuovo presidente della Regione Campania. Ex presidente della Camera ed esponente di punta del M5s, quando lo spoglio è ancora in corso ha ottenuto circa il 61% dei voti. "Grazie a tutti i cittadini campani per una scelta netta, forte e importante che ci riempie di responsabilità. Grazie alla coalizione che ha lavorato in modo saldo, pulito e trasparente”, ha detto il neo governatore. L’affluenza alle urne è stata del 44%, in drastico calo rispetto al 2020 quando era stata del 55,5%. Il 23 e 24 novembre si è votato anche in Veneto e in Puglia.
I risultati del voto
Quando sono state scrutinate 3.297 sezioni su 5.825, il neoeletto governatore Roberto Fico è al 60,93%. L’esponente del centrodestra Edmondo Cirielli è invece fermo al 35,27%. Molto lontani gli altri quattro candidati: Giuliano Granato è al 2,17%, Nicola Campanile allo 0,98%, Stefano Bandecchi allo 0,48% e Carlo Arnese allo 0,18%.
Il Pd è il primo partito
Guardando invece i risultati ottenuti dai partiti alle elezioni regionali in Puglia, a spoglio ancora in corso è il Partito democratico a risultare la lista più votata: ha infatti raccolto il 19,05% dei voti. In seconda posizione c’è Fratelli d’Italia, che ha ottenuto l’11,74% dei consensi. Forza Italia è invece al 10,88%. Tra gli altri partiti nazionali, il Movimento 5 Stelle è al 9,40%, mentre AVS è al 4,61%. Guardando alla coalizione di centrodestra, la Lega risulta essere al 5,35%, mentre Noi Moderati all’1,14%.
Leggi anche
Elezioni regionali, le reazioni dei politici da Meloni a Schlein
©Ansa
Da Decaro a Stefani: tutti i governatori delle Regioni. FOTO
Il centrosinistra ha 6 presidenti, contro i 13 del centrodestra, più uno autonomista. Ecco, regione per regione (in ordine alfabetico), chi sono attualmente i governatori in Italia