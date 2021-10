12/12 ©Ansa

Dopo la convocazione anticipata delle elezioni regionali in Calabria, dovuta alla prematura scomparsa della presidente Jole Santelli, Occhiuto viene candidato dal centrodestra come governatore, sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Coraggio Italia, Udc, Noi con l'Italia e la lista civica Forza Azzurri - Occhiuto Presidente