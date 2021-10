Nel capoluogo lombardo riconfermato Sala, in quello emiliano vince Lepore e in quello campano Manfredi. Nella Capitale sarà sfida tra Michetti e Gualtieri, fuori la sindaca uscente Raggi. Secondo turno anche a Torino, tra Lo Russo (Csx) e Damilano (Cdx), così come a Trieste, con Dipiazza (Cdx) e Russo (Csx). Il segretario del Pd Letta vince le suppletive a Siena e viene eletto deputato. Occhiuto (Cdx) è il nuovo presidente della Calabria. Affluenza generale al 54,69%: è record negativo