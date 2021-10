I risultati a Cosenza e chi erano gli altri candidati

vedi anche

Elezioni comunali 2021, i sindaci eletti nelle principali città

A Cosenza, così come in oltre mille comuni italiani, i cittadini sono stati chiamati alle urne il 3 e il 4 ottobre per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. L’affluenza finale è stata del 64,86%, contro il 72,37 delle precedenti elezioni. Oltre a Francesco Caruso e a Franz Caruso, che andranno al ballottaggio, tra i candidati anche Francesco De Cicco, sostenuto da liste civiche, che con lo spoglio in corso è al 12,93%, Biancamaria Rende, candidata del M5s al 12,79%, Valerio Formisani (Cosenza in Comune) al 4,87%, Francesco Pichierri (Noi con l'Italia-Democrazia Cristiana) al 3,69%, Francesco Civitelli (liste civiche) al 2,05% e Fabio Gallo (Movimento Noi) all'1,99%.