Governo, nella maggioranza è scontro su tasse e terzo mandato

L'epilogo di questo braccio di ferro può cambiare gli scenari per le Regionali di autunno, specialmente in Veneto e Campania. Frizioni che si estendono anche sul capitolo cittadinanza. Meloni non intende cambiare la legge e dalla Lega chiariscono che non c'è spazio né per lo Ius Soli chiesto dalle opposizioni, né per lo Ius Scholae proposto da FI. "Noi andiamo avanti - assicura Tajani -. Non devo chiedere il permesso in Parlamento per presentare una legge. In politica si discute io non do ordini, ma nemmeno li prendo"

Su Insider: Boomerang Musk: da sponda a pericolo per Meloni