Elezioni comunali Trieste, urne chiuse. Exit poll: Dipiazza avanti

Il 3 e il 4 ottobre (fino alle ore 15) i cittadini del capoluogo del Friuli Venezia Giulia hanno votato per eleggere il nuovo primo cittadino. Sono 10 le persone in corsa per la poltrona, tra cui il sindaco uscente Roberto Dipiazza. L’eventuale ballottaggio è fissato per il 17 e il 18 ottobre

Urne chiuse a Trieste per le elezioni amministrative. I cittadini hanno votato domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre (fino alle ore 15), per eleggere il nuovo sindaco della città e il consiglio comunale (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUL VOTO - LO SPECIALE ELEZIONI - IL SITO DEL GOVERNO). Sono 10 i candidati che si contendono la poltrona (CHI SONO I CANDIDATI A TRIESTE). L’eventuale ballottaggio è previsto per il 17 e il 18 ottobre. Dal momento della chiusura dei seggi è iniziato lo scrutinio, al momento in corso. In base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato Roberto Dipiazza (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46-50%, seguito da Francesco Russo (centrosinistra) con il 29-33%. Seguono Riccardo Laterza (9-13%) e Alessandra Richetti (2-4%) (I RISULTATI IN DIRETTA).