"Credo che non si possa trattare in modo superficiale il dato sull'astensionismo. Quando si vota in città importanti e c'è un astensionismo intorno al 50% non è una crisi della politica, ma della democrazia". A dirlo è la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, commentando il voto delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre in cui si è registrato un calo generale della partecipazione in tutta Italia.