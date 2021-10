SPECIALE ELEZIONI



Solo il 54,69% degli aventi diritto ha votato alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Mentre è ancora in corso lo scrutinio (qui i dati in tempo reale), è questo il dato incontrovertibile di questa tornata elettorale. Un record netivo per la bassa partecipazione al voto: in pratica un elettore su due non si è recato alle urneo. Fa impressione l’affluenza in alcune città, su tutte Milano e Torino, ferme rispettivamente al 47,69% e al 48,06%. In entrambi i casi si tratta di un record negativo. Non fanno eccezione Roma e Napoli: 48,83% e 47,18%.