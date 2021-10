Il dato complessivo dei votanti alle 23 di ieri rilevato dal Viminale per le elezioni comunali è del 41,65%. Nel 2016 - quando si votava in un solo giorno - era stato del 61,49%. Italiani alle urne per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Dalle 14.30 di oggi su Sky tg24 andrà in onda lo speciale "Voto Comune": 24 ore con commenti, ospiti, collegamenti dalle città, instant poll e tutti i dati aggiornati in tempo reale