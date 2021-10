11/12 ©Ansa

Sul problema dell’astensionismo e della scarsa affluenza, Manfredi ha detto: “La grande sfida della politica è di avvicinare di più i cittadini al voto e, se tanta gente non ha votato alle Comunali, è perché i Comuni sono stati abbandonati". "Quando i cittadini non vedono futuro e non hanno una speranza non votano. Se ribaltiamo questo schema, i cittadini si riconosceranno nella politica perché avranno risposte e andranno a votare. I cittadini guardano ai progetti, non alle forze politiche"