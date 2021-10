I cittadini del capoluogo campano, il 3 e il 4 ottobre (fino alle ore 15), sono stati chiamati a votare per eleggere il nuovo primo cittadino. Sono sette le persone in corsa per Palazzo San Giacomo, pronte a succedere a Luigi De Magistris. L’eventuale ballottaggio è fissato per il 17 e il 18 ottobre. Secondo gli instant poll, in vantaggio il candidato del centrosinistra-M5S

Urne chiuse a Napoli dopo le elezioni amministrative. I cittadini hanno votato domenica 3 e lunedì 4 ottobre (fino alle ore 15) per eleggere il nuovo sindaco della città e il consiglio comunale ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUL VOTO - LO SPECIALE ELEZIONI - IL SITO DEL GOVERNO ). Sono 7 i candidati che si contendono la poltrona a Palazzo San Giacomo ( CHI SONO I CANDIDATI A NAPOLI ). L’eventuale ballottaggio è previsto per il 17 e il 18 ottobre. Dopo la chiusura dei seggi è iniziato lo scrutinio, al momento in corso. Secondo gli instant poll elaborati da Quorum/YouTrend per Sky TG24, sarebbe avanti Gaetano Manfredi: il candidato del centrosinistra-M5S raggiunge una forchetta del 49-53%. Dietro di lui Catello Maresca del centrodestra, con il 23-27%. Seguono Antonio Bassolino (civiche) con il 10-14% e Alessandra Clemente (sinistra) con il 6-10% ( I RISULTATI A NAPOLI ).

Chi sono i candidati a Napoli

Tra i sette candidati pronti a prendere il posto di Luigi De Magistris c’è Gaetano Manfredi, classe 1964, ex rettore dell’Università Federico II di Napoli ed ex ministro dell'Università e della Ricerca: è il nome scelto dalla coalizione tra centrosinistra e M5S. È il favorito, secondo gli ultimi sondaggi. Il centrodestra ha schierato Catello Maresca, 49enne napoletano pm anticamorra in aspettativa: è appoggiato da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Poi c’è Alessandra Clemente, ex vicesindaca appoggiata da De Magistris: le liste a suo sostegno sono Napoli 2030, Potere al Popolo e Alessandra Clemente Sindaco. Matteo Brambilla è il candidato sostenuto dalla lista "Napoli in Movimento. No Alleanze". Rosa Solombrino, analista finanziaria, è appoggiata dalla lista Movimento 24 Agosto per l'Equità Territoriale. Ha scelto di candidarsi anche Antonio Bassolino, già sindaco di Napoli per due mandati dal 1993 al 2000: torna in campo da indipendente, con le liste Azione, Bassolino per Napoli, Con Napoli Bassolino sindaco, Napoli è Napoli con Bassolino sindaco, Partito Gay Lgbt+. Infine c’è Giovanni Moscarella, biologo, che è il candidato del Movimento 3V (Vaccini Vogliamo la Verità).