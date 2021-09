Sono sette gli aspiranti in corsa per l’incarico ricoperto attualmente da Luigi De Magistris. Centrosinistra in coalizione con il Movimento 5 Stelle a supporto di Gaetano Manfredi, Catello Maresca è il candidato del centrodestra, mentre il primo cittadino uscente appoggia Alessandra Clemente. Matteo Brambilla, Rosa Solombrino, Antonio Bassolino e Giovanni Moscarella gli altri. Si voterà sabato 3 e domenica 4 ottobre