4/10 ©Ansa

Per il sondaggista Antonio Noto, in Emilia Romagna, a Bologna, è quasi certa la vittoria di Matteo Lepore, candidato del Pd; mentre in Campania, a Napoli, Gaetano Manfredi, candidato Pd-M5S se non al primo passerà al secondo turno. (Nella foto: a sinistra Matteo Lepore, a destra Gaetano Manfredi)