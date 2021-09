1/10 ©IPA/Fotogramma

ll dado è tratto. Le liste per le elezioni amministrative, che si terranno il 3 e il 4 ottobre in circa 1.200 comuni, sono state chiuse a mezzogiorno e non è più possibile apportare modifiche. Tra i candidati ci sono ultrà, comici, musicisti, no vax, ex calciatori e vecchie conoscenze politiche. L’attenzione è tutta puntata sulle grandi città come Roma, Torino, Milano, Bologna, Napoli e Trieste

