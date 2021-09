10/14 Bryant Biavaschi/Facebook

Bryant Biavaschi è il candidato sindaco di Milano inizia qui. Ha 36 anni, è laureato in economia e ha lavorato in Inghilterra e vissuto anche in Irlanda e in Olanda. Il suo obiettivo, ha detto a Fanpage, è di portare “ottimismo ed entusiasmo per lavorare al servizio dei cittadini e non perderci nel discorso legato alle ideologie”