Elezioni comunali a Milano 2021, i sondaggi sui candidati sindaco

Il 3 e 4 ottobre i cittadini del capoluogo lombardo andranno alle urne per scegliere il primo cittadino e il consiglio comunale. L’eventuale ballottaggio è previsto per il 17 e 18 ottobre. In corsa ci sono tredici candidati. Secondo tutti gli ultimi sondaggi sarà una sfida tra il sindaco uscente Beppe Sala e il candidato del centrodestra, Luca Bernardo Condividi:

Milano è una delle città che andrà al voto il 3 e 4 ottobre 2021 per le elezioni comunali (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE). Il capoluogo lombardo sceglierà il suo nuovo sindaco e il consiglio comunale. L’eventuale ballottaggio è previsto per il 17 e 18 ottobre. In lizza ci sono 13 candidati (CHI SONO TUTTI I CANDIDATI). Nelle settimane precedenti al voto sono stati realizzati diversi sondaggi sulle intenzioni di voto dei milanesi. Ecco alcuni dei più recenti, tenendo presente che è consentito pubblicarli fino a quindici giorni prima del voto (COME E QUANDO SI VOTA - I SONDAGGI SULLE GRANDI CITTÀ).

Il sondaggio Opinio Italia leggi anche Sondaggi elezioni comunali, candidati in vantaggio nelle grandi città La rilevazione di Opinio Italia, realizzata tra il 30 agosto e l'1 settembre, delinea una corsa a due tra il sindaco uscente Beppe Sala, sostenuto dal centrosinistra, e il candidato del centrodestra Luca Bernardo. Per la precisione, Sala si attesterebbe tra il 44 e il 48% delle preferenze, mentre Bernardo è staccato di circa sei punti con il 38-42%, in lieve calo rispetto alla settimana precedente. Molto staccata la candidata sindaco del Movimento 5 stelle, Layla Pavone, che avrebbe il 3-5%. Gli altri candidati hanno complessivamente preferenze comprese tra l'8 e il 12%. Importante sottolineare che in questo sondaggio restano esclusi i voti degli indecisi: si tratta del 20% circa degli intervistati.

Il sondaggio BiDiMedia vedi anche Elezioni comunali a Milano 2021: chi sono i candidati Anche BiDiMedia ha realizzato un sondaggio negli scorsi giorni, tra il 25 e il 27 agosto. Si conferma l’ipotesi che la corsa per la poltrona di sindaco sia una sfida tra Sala e Bernardo. Il candidato del centrosinistra sarebbe in testa con circa il 47% dei voti e potrebbe puntare a una vittoria al primo turno. Bernardo invece si attesterebbe intorno al 40%. Gli altri candidati sarebbero tutti molto staccati: Layla Pavone del Movimento 5 Stelle è accreditata del 5%, mentre Mariani è al 3%. Gianluigi Paragone avrebbe circa il 2% dei voti e tutti gli altri candidati non arrivano al punto percentuale.