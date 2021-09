Domenica 3 e lunedì 4 ottobre i cittadini di oltre 1.000 comuni delle Regioni a statuto ordinario e del Friuli-Venezia Giulia andranno al voto per eleggere sindaci e consiglieri comunali. In totale saranno 1.348 i comuni che voteranno per le amministrative nella tornata di ottobre. Alle urne 20 capoluoghi di provincia: tra questi anche sei capoluoghi di Regione (Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste). Attenzione ai seggi per il protocollo anti Covid firmato dal Viminale e dal Ministero della Salute Condividi:

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre i cittadini di oltre 1.000 comuni italiani saranno chiamati al voto per eleggere sindaci e consiglieri comunali (COME E QUANDO VOTARE). Negli stessi giorni gli elettori residenti in Calabria dovranno anche esprimersi per il rinnovo della carica del presidente di Regione e del consiglio regionale (CHI SONO I CANDIDATI). Il 3 e 4 ottobre si svolgeranno anche le suppletive della Camera nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1. Sempre nel mese di ottobre, voteranno anche 191 comuni delle Regioni a statuto speciale. (LO SPECIALE ELEZIONI - IL SITO DEL GOVERNO)

Date e orari vedi anche Elezioni comunali 2021, come fare gli scrutatori e qual è il compenso Le urne resteranno aperte nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 nei comuni delle regioni a statuto ordinario e in Friuli-Venezia Giulia. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci sarà nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. In questa tornata elettorale andranno al voto anche i comuni delle regioni a statuto speciale, ma in date diverse. Nello specifico: in Sicilia (42 comuni) e Sardegna (102 comuni) le elezioni si svolgeranno domenica 10 e lunedì 11 ottobre con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 e lunedì 25 ottobre 2021. Negli otto Comuni del Trentino-Alto Adige si voterà domenica 10 ottobre 2021 con ballottaggio il 24 ottobre 2021. In Valle d'Aosta le elezioni nel comune di Ayas si svolgeranno domenica 19 e lunedì 20 settembre 2021. In tutte le date, le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 alla domenica e dalle 7 alle 15 al lunedì.

Dove si vota vedi anche Sondaggi elezioni comunali, candidati in vantaggio nelle grandi città Complessivamente si andrà al voto in 1.348 comuni, di cui 1.157 appartenenti a regioni a statuto ordinario e 191 a regioni a statuto speciale. Alle urne andranno 20 capoluoghi di provincia: Benevento, Bologna, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Milano, Napoli, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Roma, Salerno, Savona, Torino, Trieste e Varese. Tra questi, sei città sono anche capoluogo di Regione (Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste). In totale, 137 sono comuni “superiori”, cioè centri con più di 15mila abitanti.

Milano vedi anche Elezioni comunali a Milano 2021: chi sono i candidati A Milano sono state depositate 28 liste, mentre i candidati a sindaco sono 13: l’uscente Beppe Sala del centrosinistra, viene sfidato, tra gli altri, dal pediatra del centrodestra Luca Bernardo. C’è poi Layla Pavone, la manager voluta da Giuseppe Conte per il M5S, il medico Teodosio De Bonis, del Movimento 3V, e Gianluigi Paragone, ex M5S sostenuto dalla sua civica Milano Paragone sindaco e Grande Nord (I SONDAGGI A MILANO).

Roma vedi anche Elezioni comunali a Roma 2021: chi sono i candidati A Roma ci sono 21 candidati sindaco, con 38 liste collegate alle candidature. Tra queste, 20 sono a sostegno dei quattro principali contendenti: Virginia Raggi del M5S (6), Carlo Calenda come civico (1), Roberto Gualtieri per il centrosinistra (7), Enrico Michetti per il centrodestra (6). (I SONDAGGI A ROMA)

Napoli vedi anche Elezioni comunali a Napoli 2021: chi sono i candidati a sindaco A Napoli i candidati sono 7: Gaetano Manfredi per il Pd, M5S, liste civiche. Catello Maresca per il centrodestra e liste civiche. Ci sono poi Alessandra Clemente (area de Magistris, Rifondazione Comunista, Comunisti italiani e Potere al Popolo), Antonio Bassolino (Azione, civiche), Matteo Brambilla (M5S), il biologo Giovanni Moscarella (Movimento 3V, no-vax e no Green pass), Rossella Solombrino (Equità Territoriale). (I SONDAGGI A NAPOLI)

Bologna vedi anche Elezioni comunali a Bologna 2021: chi sono gli 8 candidati a sindaco A Bologna sono in corsa 19 liste e 8 candidati: Matteo Lepore, sostenuto da Europa Verde, Pd Lepore sindaco, Matteo Lepore Sindaco, Anche tu Conti, M5s 2050, Coalizione civica per Bologna coraggiosa ecologista solidale, Lista Psi-Volt. Per il centrodestra scende in campo Fabio Battistini (Fli, Bologna ci piace, Popolo della famiglia, Lega e FI). Candidati anche Stefano Sermenghi (Bfc-Bologna forum civico e Per Bologna Italexit), Addolorata Palumbo (Sinistra Unita Bologna), Marta Collot (Potere al Popolo), Andrea Tosatto (3V), Federico Bacchiocchi (Pc lavoratori) e Luca Labanti (Lista Movimento 24 agosto). (I SONDAGGI A BOLOGNA)

Torino vedi anche Elezioni comunali a Torino 2021: chi sono i candidati a sindaco Torino vede scendere in campo 13 candidati sindaco e 30 liste. A sfidarsi per il posto della sindaca uscente Chiara Appendino (M5s) ci sono Stefano Lo Russo per il centrosinistra e le civiche, Paolo Damilano per il centrodestra (Fi, Fdi, Lega e civiche). Candidati a primo cittadino anche Valentina Sganga (M5s, Europa Verde) ed Emilio Mazza (Torino Capitale d'Europa Basta Isee). (I SONDAGGI A TORINO)

I protocolli Covid ai seggi vedi anche Covid, elezioni amministrative: cosa prevede il protocollo sanitario Per garantire la sicurezza dei cittadini che andranno a votare e prevenire il rischio contagio ai seggi è stato adottato un protocollo condiviso dal Viminale e dal Ministero della Salute. Sono obbligatori l'uso di gel, mascherine, attenzione all'aerazione e anche matite sanificate. Ci saranno percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identificati con segnaletica, “in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita". È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei seggi, "prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio ed eventualmente creando apposite aree di attesa all'esterno dell'edificio stesso". Nel corso delle operazioni di voto, ci saranno periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici. Inoltre, per garantire il diritto di voto di chi è in quarantena, in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario, i Comuni potranno istituire "seggi speciali per la raccolta del voto domiciliare", oltre alle sezioni ospedaliere. La novità è che i componenti di queste sezioni speciali dovranno essere in possesso del Green Pass.