Il 3 e il 4 ottobre i cittadini della capitale sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino. Sono ventuno i candidati, più un altro escluso e in attesa di pronunciamento del Tar. In corsa anche la sindaca uscente Virginia Raggi, per il M5s, Enrico Michetti per il centrodestra, Roberto Gualtieri per il centrosinistra e Carlo Calenda, leader di Azione