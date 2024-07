Bambini in viaggio, le famiglie alla scoperta del Perù

Il Perù è una terra ricca di storia, cultura e biodiversità che regala numerose avventure perfette per un viaggio in famiglia. Dalla città coloniale di Arequipa, punto di partenza per raggiungere il Canyon del Colca, a Iquitos, porta d’accesso alla foresta Amazzonica, e proseguire poi con Puno e il lago Titicaca e le sue isole. E ancora l’affascinante deserto di Ica o la ricerca dei leoni marini presso le Islas Palomino. Insomma, un viaggio indimenticabile