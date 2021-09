Elezioni comunali Napoli 2021, i sondaggi sui candidati sindaco

Il 3 e 4 ottobre i cittadini del capoluogo campano andranno alle urne per scegliere primo cittadino e consiglio comunale. L’eventuale ballottaggio è previsto per il 17 e 18 ottobre. Sono sette gli aspiranti in corsa per l’incarico ricoperto attualmente da Luigi De Magistris. Secondo tutti gli ultimi sondaggi, in vantaggio ci sarebbe Gaetano Manfredi, candidato del centrosinistra in coalizione con il Movimento 5 Stelle

Napoli è una delle città che andrà al voto il 3 e 4 ottobre 2021 per le elezioni comunali ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE ). Il capoluogo campano sceglierà il suo nuovo sindaco e il consiglio comunale. L’eventuale ballottaggio è previsto per il 17 e 18 ottobre. In lizza ci sono 7 candidati in corsa per l’incarico ricoperto attualmente da Luigi De Magistris ( CHI SONO TUTTI I CANDIDATI ). Nelle settimane precedenti al voto sono stati realizzati diversi sondaggi sulle intenzioni di voto dei napoletani. Ecco alcuni dei più recenti, tenendo presente che è consentito pubblicarli fino a quindici giorni prima del voto ( COME E QUANDO SI VOTA - I SONDAGGI SULLE GRANDI CITTÀ ).

Il sondaggio Arcadia-Winpoll

In un sondaggio condotto tra l’8 e il 10 settembre da Arcadia-Winpoll per Il Mattino, il candidato Gaetano Manfredi è dato in netto vantaggio, con qualche speranza di vincere addirittura al primo turno. L’ex ministro è quotato al 47%, seguito da Catello Maresca e Antonio Bassolino, rispettivamente al 21,1% e al 17,3%. Clemente, appoggiata dal sindaco uscente De Magistris, scende al 9,7%. Si profila quindi la possibilità di un successo di Manfredi senza ricorrere al ballottaggio. Curioso il dato sulla popolarità dei candidati: in questo caso Bassolino è al 96%, seguito da Manfredi al 72%. Maresca (61%) è scavalcato anche dalla Clemente (67%). Il rilevamento non ha tenuto conto di alcune liste, come quella della Lega, Prima Napoli, in appoggio a Maresca che al momento sono escluse.