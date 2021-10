Risultati elezioni 2021, Conte: ci metto la faccia, è un nuovo corso

"I dati anticipati delle amministrative confermano le enormi potenzialità del nuovo corso M5s", rivendica Giuseppe Conte parlando di un nuovo corso che, partito poco prima che si depositassero le liste, "non ha potuto dispiegarle tutte". Il presidente M5s è tornato sulla possibilità di poter lavorare con "le forze progressiste" e sottolinea che, in ogni caso, "i dati non possono compromettere il nuovo corso".