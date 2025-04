Roma 2027, nasce la prima lista civica creata con l'IA

Per la prima volta in Italia è stata creata una lista civica interamente pensata e costruita con l’intelligenza artificiale in vista delle prossime elezioni amministrative di Roma del 2027. A guidarla è Francesca Giubelli, la prima influencer virtuale italiana certificata da Meta, già nota al pubblico per il suo impegno su temi civici, culturali e tecnologici.

Dopo mesi di provocazioni simboliche in vista delle elezioni europee, Giubelli fa una mossa concreta: una candidatura ufficiale a Sindaco di Roma, basata su un progetto politico innovativo, inclusivo e radicalmente digitale.