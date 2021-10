Chi sono i candidati in Calabria

Sono state presentate 21 liste a sostegno di quattro candidati. Pd e M5S sostengono Amalia Bruni, 66 anni, neurologa e scienziata. Bruni è stata appoggiata anche dalle liste Partito Socialista Italiano, Europa Verde, "Tesoro Calabria" di Carlo Tansi, "Amalia Bruni Presidente - La Calabria SiCura" e "Partito Animalista - Democratici Progressisti". Il candidato per il centrodestra è Roberto Occhiuto. Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha avuto il sostegno anche di Fratelli d’Italia, Lega, “Noi con l'Italia”, Udc, “Coraggio Italia” e dalla lista civica "Forza Azzurri - Occhiuto Presidente". Si è candidato in Calabria anche il sindaco uscente di Napoli, Luigi de Magistris, già sostituto procuratore alla procura di Catanzaro. È stato appoggiato da sei liste: "DemA" (Democrazia Autonomia), "De Magistris Presidente", “Uniti con de Magistris”, “Per la Calabria con de Magistris”, “Calabria Resistente e Solidale", "Un'altra Calabria è possibile" (lista promossa dall'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, candidato capolista in tutte le circoscrizioni). Infine Mario Oliverio, ex presidente della Regione Calabria dal 2014 al 2020, sostenuto dalla lista "Oliverio Presidente".