Politica

Regionali in Veneto, l'ombra di Zaia sulla sfida tra Stefani e Manildo

Gianfranco Gatto

Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto - Ansa

La regione arriva alle urne forte di quindici anni di governo leghista e di indicatori economici tra i migliori d’Europa. La corsa alla presidenza oppone continuità e cambiamento, con Stefani (centrodestra) favorito nei sondaggi e Manildo (centrosinistra) deciso a sfidare il blocco storico. La sanità domina le preoccupazioni degli elettori, a seguire sicurezza e lavoro, con percezioni molto diverse tra i due schieramenti. Sullo sfondo pesa l’eredità politica del governatore uscente

