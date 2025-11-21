Regionali in Veneto, l'ombra di Zaia sulla sfida tra Stefani e Manildo

La regione arriva alle urne forte di quindici anni di governo leghista e di indicatori economici tra i migliori d’Europa. La corsa alla presidenza oppone continuità e cambiamento, con Stefani (centrodestra) favorito nei sondaggi e Manildo (centrosinistra) deciso a sfidare il blocco storico. La sanità domina le preoccupazioni degli elettori, a seguire sicurezza e lavoro, con percezioni molto diverse tra i due schieramenti. Sullo sfondo pesa l’eredità politica del governatore uscente