Schlein: "Calcolatrice di Meloni rotta, frigo degli italiani è vuoto"

"Salgono le spese militari, per avere accettato la richiesta di Trump di portarle al 5% per Pil. Meloni doveva fare come Sanchez e dire di No. Rischiamo di togliere altre risorse alla sanità pubblica". Lo ha detto Elly Schlein all'assemblea del Pd. "Salgono le tasse, la pressione fiscale non è mai stata così alta. Salgono gli affitti, se sei uno studente sono aumentati del 45%. Il governo mette zero sulla casa in manovra. Salgono le bollette, del 25% in un anno. Secondo la Cna le imprese artigiane pagano il 5% in più rispetto a un anno fa. Sale il caro vita e questa è una esperienza che vivete tutti, dal 2021 al 2025 il prezzo dei beni alimentario sono aumentati del 25% e i salari sono scesi di nove punti. A Meloni chiedo: da quanto tempo è che non esce a fare la spesa. Provi a fare i conti, esca da Palazzo Chigi, faccia un giro in qualsiasi alimentare di quartiere. Il frigo degli italiani è vuoto, è sempre più vuoto". “Arianna Meloni ci ha detto che le priorità sono legge elettorale e premierato. Pensavamo che fosse il caro vita e la sanità", ha proseguito Schlein. "Le sorelle Meloni vogliono mettere mano alle prerogative del Capo dello Stato. Giù le mani dalle prerogative del presidente della Repubblica", ha aggiunto la leader del Pd.

Il discorso "Non vogliono parlare della manovra, perché preferiscono cercare un nemico al giorno. Questa manovra prevede tagli a settori come la casa, ma anche il cinema che rischia di perdere competenze di eccellenza fondamentali per questo Paese. Non c'è in questa manovra una visione per fare ripartire il Paese. Meloni non parla più dei dazi così come non parla di Ex Ilva, dove serve un intervento dello stato, una cordata di partecipate per garantire produzione, occupazione, tutela della salute e dell'ambiente", ha detto Schlein. "E non parliamo di taglia ai comuni: Meloni è andata all'Anci fingendo di non sapere che le sue manovre hanno tagliato già dieci miliardi di spesa corrente. Sanno fare solo le vittime e lo scaricabarile". "Giorgia Meloni pensa di essere ancora all'opposizione: la sicurezza delle città è una competenza del governo e non dei comuni. Nella legge di bilancio non c'è nemmeno un euro in più per gli stipendi delle forze dell'ordine”. "Se volete fare una cosa utile riportate in Italia i soldi buttati per i Cpr in Albania", ha aggiunto Schlein. "La campionessa di incoerenza ha aumentato le accise, chi pensa di prendere in giro? L'unico interventismo" sulle banche "è stato quello di entrare a gamba tesa nell'operazione di Mps su Mediobanca dove emerge un ruolo opaco del governo e del Mef. Vi dovete fermate". "Abbiamo presentato un pacchetto unitario a questa manovra di 16 emendamenti firmati dal Pd, M5s e da Avs, da +Europa - quando arriverà alla Camera - e anche da Italia viva. Proponiamo salario minimo, congedo paritario, di stabilizzare i 12 mila precari della giustizia che rischiano di restare a casa fra pochi mesi".

“Tre mosse appena arriveremo al governo” Appena "arrivati al governo metteremmo 3 miliardi in più per assumere personale" sanitario "e combattere davvero le liste d'attesa, faremmo subito il salario minimo perché sotto i 9 euro è sfruttamento e", come terza cosa, "abbatteremmo il prezzo energia scollegandolo da quello gas", ha annunciato la segretaria Pd. Gli emendamenti presentati unitariamente dalle opposizioni alla manovra sono "un'alternativa potente. È nei fatti che germoglia l'elaborazione di un programma comune, senza rinunciare alle proprie identità". "Uniti nella diversità abbiamo indicato al paese una strada possibile". "Confrontiamoci anche aspramente" ma perseguiamo l’obiettivo di "costruire l'alternativa. È tempo che l'Italia ricominci a sognare e a sperare", ha aggiunto. Approfondimento Schlein a Meloni: "Fai spesa per capire il carovita"