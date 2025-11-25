Elezioni regionali Veneto, chi sono i consiglieri eletti

Il mattatore delle preferenze in Veneto è il presidente uscente Luca Zaia: ha ottenuto 203.054 voti. Si tratta di un risultato in scia rispetto a quello che ha ottenuto un anno fa la premier Giorgia Meloni (232.015), ma in un'elezione con dinamiche diverse visto che si votava per il Parlamento europeo. Sebbene Zaia sia stato determinante per permettere alla Lega di doppiare FdI (36,3% a 18,7%), anche togliendo le preferenze al governatore uscente la Lega ha ottenuto oltre 90mila voti in più del secondo partito del centrodestra. Zaia ha vinto in sei collegi su sette, facendo il pieno di preferenze nella Marca trevigiana di cui è stato presidente della Provincia: 48.253 voti.

