Elezioni regionali Veneto, chi sono i consiglieri eletti

Introduzione
Il Consiglio regionale del Veneto è composto da 50 membri, più il presidente della Giunta regionale. Le elezioni che si sono tenute il 23 e il 24 novembre hanno visto la vittoria del candidato governatore del centrodestra Alberto Stefani, che con i suoi 33 anni appena compiuti è il più giovane presidente di Regione in attività. Ecco come cambia l’assemblea e tutti i nomi dei neo consiglieri regionali del Veneto, secondo i dati del Viminale.
Quello che devi sapere
I seggi in Veneto
Alle Regionali del 23 e 24 novembre 2025 è stato scelto come presidente del Veneto Alberto Stefani. Le ultime elezioni cambiano la composizione del Consiglio regionale. La coalizione di centrodestra, guidata da Stefani, ottiene 33 seggi. Il campo largo di centrosinistra, che ha puntato su Giovanni Manildo, si ferma a 14 seggi. Gli altri 2 seggi vanno alla lista che ha sostenuto Riccardo Szumski. Guardando ai partiti, nel centrodestra alla Lega vanno 19 seggi, a Fratelli d’Italia 9 seggi, a Forza Italia 3 seggi, a Liga Veneta un seggio, un seggio anche a Unione di Centro. Passando al campo largo di centrosinistra, il Pd ha ottenuto 9 seggi, 2 seggi per Alleanza Verdi Sinistra, un seggio per il Movimento 5 Stelle, un altro per Uniti per Manildo Presidente, uno anche per la lista Civiche Venete per Manildo Presidente. Una delle sorprese di questa elezione regionale è la formazione indipendentista e no vax Resistere Veneto di Riccardo Szumski, che ottiene 2 seggi. Entra di diritto in Consiglio regionale anche il candidato governatore che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo il vincitore, quindi Manildo.
Chi ha ottenuto più preferenze
Il mattatore delle preferenze in Veneto è il presidente uscente Luca Zaia: ha ottenuto 203.054 voti. Si tratta di un risultato in scia rispetto a quello che ha ottenuto un anno fa la premier Giorgia Meloni (232.015), ma in un'elezione con dinamiche diverse visto che si votava per il Parlamento europeo. Sebbene Zaia sia stato determinante per permettere alla Lega di doppiare FdI (36,3% a 18,7%), anche togliendo le preferenze al governatore uscente la Lega ha ottenuto oltre 90mila voti in più del secondo partito del centrodestra. Zaia ha vinto in sei collegi su sette, facendo il pieno di preferenze nella Marca trevigiana di cui è stato presidente della Provincia: 48.253 voti.
Chi è stato eletto e gli esclusi
Zaia ha ceduto il passo a FdI solo nel Bellunese, sconfitto dal deputato Dario Bond, fra l'altro nell'unica provincia in cui FdI ha fatto meglio della Lega. Della giunta uscente conquistano il posto in Consiglio Elisa De Berti, Cristiano Corazzari, Roberto Marcato, Francesco Calzavara e Valeria Mantovan. Tra gli aspiranti consiglieri sicuri di un seggio c'è Riccardo Szumski, il candidato “free vax” di Resistere Veneto che era in corsa a Treviso. Per Forza Italia ce la fa il coordinatore regionale Flavio Tosi. Tra i nomi eccellenti rimasti fuori dal Consiglio, almeno per ora, c'è Vanessa Camani, che nella scorsa consiliatura era stata capogruppo Pd: a Padova, per l'opposizione, è stato mattatore il vicesindaco del capoluogo Andrea Micalizzi. Per ora non entra nemmeno il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, della Lega. Dei quattro candidati leghisti vicini a Roberto Vannacci, per ora entra solo Stefano Valdegamberi nella circoscrizione di Verona.
I consiglieri eletti con la Lega
I consiglieri regionali del Veneto eletti con la Lega sono 19. Ecco i nomi:
- Riccardo Barbisan
- Giorgia Bedin
- Alessia Bevilacqua
- Sonia Brescacin
- Francesco Calzavara
- Rosanna Conte
- Cristiano Corazzari
- Elisa De Berti
- Manuela Lanzarin
- Roberto Marcato
- Eleonora Mosco
- Matteo Pressi
- Filippo Rigo
- Paola Roma
- Andrea Tomaello
- Stefano Valdegamberi
- Roberta Vianello
- Luca Zaia
- Marco Zecchinato.
I consiglieri eletti con Fratelli d’Italia
Sono 9, invece, i seggi conquistati da Fratelli d’Italia. I consiglieri che li occuperanno sono:
- Laura Besio
- Dario Bond
- Claudio Borgia
- Filippo Giacinti
- Anna Leso
- Valeria Mantovan
- Lucas Pavanetto
- Francesco Rucco
- Diego Ruzza.
I consiglieri eletti con Forza Italia
Tre i consiglieri regionali del Veneto eletti con Forza Italia. Sono:
- Jacopo Maltauro
- Flavio Tosi
- Elisa Venturini.
I consiglieri eletti con Liga Veneta Repubblica V.A.
Liga Veneta Repubblica V.A. sarà rappresentata in Consiglio regionale da un nome:
- Alessio Morosin.
I consiglieri eletti con Unione di Centro
Un seggio anche per Unione di Centro. Il consigliere eletto è:
- Eric Pasqualon.
I consiglieri eletti con il Pd
Passando al campo largo di centrosinistra, il Pd ha ottenuto 9 seggi. I nomi dei consiglieri regionali, al momento, sono:
- Anna-Maria Bigon
- Antonio Marco Dalla Pozza (detto Toni)
- Alessandro Del Bianco
- Paolo Galeano
- Chiara Luisetto
- Andrea Micalizzi
- Jonatan Montanariello
- Monica Sambo
- Gianpaolo Trevisi.
I consiglieri eletti con Alleanza Verdi Sinistra
Alleanza Verdi Sinistra ha conquistato due seggi. Questi i nomi dei due consiglieri regionali eletti:
- Carlo Cunegato
- Elena Ostanel.
I consiglieri eletti con il Movimento 5 Stelle
Il consigliere eletto per il Movimento 5 Stelle è:
- Flavio Baldan.
I consiglieri eletti con Uniti per Manildo Presidente
Un seggio anche per la lista Uniti per Manildo Presidente. Il consigliere eletto è:
- Nicolò Maria Rocco.
I consiglieri con Uniti per Le Civiche venete per Manildo Presidente
Anche la lista Le Civiche Venete per Manildo Presidente porta in Consiglio un nome. È:
- Rossella Cendron.
I consiglieri eletti con Szumski Resistere Veneto
La lista Szumski Resistere Veneto elegge due consiglieri regionali. Sono:
- Davide Lovat
- Riccardo Szumski.
