ReArm Europe, protesta M5s con Giuseppe Conte a Strasburgo

Protesta silenziosa contro il Rearm EU da parte dell'ex premier, Giuseppe Conte e della delegazione dei parlamentari del Movimento 5 stelle nella tribuna destinata al pubblico del Parlamento europeo. Appena l'eurodeputato M5s Danilo Della Valle aveva finito di parlare, mentre stava ponendo una bandiera della pace al banco dei Commissari, la delegazione dei Cinque stelle ha mostrato alcuni piccoli manifesti colorati con su scritto: "Basta armi", "No al riarmo" "Più lavoro meno armi".

"Von der Leyen ci sta portando verso escalation militare"

"Non è vero che l'Europa investe meno della Russia, è vero che investiamo peggio. Se ci fossero governanti seri dovrebbero ritrovarsi per settimane e mesi e tirar fuori un serio progetto di difesa comune, con un'unità di comando che non vorranno raggiungere", ha detto Conte da Strasburgo. "Stiamo andando verso un'escalation militare" - ha aggiunto - "oggi Ursula Von der Leyen ci sta portando verso una economia di guerra. Non votiamo la proposta di Ursula Von der Leyen. Ha recuperato la sua dimensione passata, quella bellica". "Oggi abbiamo ribadito che non vogliamo l'Europa delle armi, ma della pace: non possiamo permetterci un'economia di guerra", ha poi concluso Conte. "L'architettura della sicurezza si costruisce attraverso negoziati di pace. Oggi l'Europa continua a perseverare nella sua strategia fallimentare. Mi chiedo come mai oggi non c'è l'Ue a Ryad".