Comunali in Sardegna e ballottaggi, oggi urne aperte fino alle 23

A Nuoro, unico centro con più di 15mila abitanti, l'elettore avrà a disposizione quattro opzioni sulla scheda. Può tracciare solo un segno sul simbolo di una lista, e in questo caso il voto andrà sia alla lista che al candidato sindaco collegato. In alternativa, può barrare un segno solo sul nome del candidato sindaco e, in questo caso, il voto non si estende a nessuna lista collegata. Una terza opzione è rappresentata dalla possibilità di barrare il nome del candidato sindaco, una lista a lui collegata ed esprimere una preferenza con il nome del candidato consigliere nella stessa lista. Ammesso infine il voto disgiunto: in questo caso si può barrare il nome del candidato sindaco e il simbolo di una lista a lui/lei non collegata, eventualmente scrivendo anche il nome di un candidato nella medesima lista.