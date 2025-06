Referendum 2025, si vota dalle 7 alle 23: i 5 quesiti. Diretta news

Urne aperte in tutta Italia oggi e lunedì per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. L'ultimo appello per andare a votare è stato lanciato dai leader di Pd, M5s e Avs dal palco di Roma, scatenando le accuse del centrodestra di violazione del silenzio elettorale. Ma la quota del 50%+1 degli elettori è un obiettivo per nulla a portata di mano. Governo e maggioranza sono per l'astensione. La premier Meloni ha fatto sapere che andrà alle urne, ma non ritirerà le schede. L'ultimo a sfilarsi è stato il ministro della Giustizia Nordio: 'Non andrò a votare, è un diritto costituzionale', ha spiegato. Ballottaggi in 13 Comuni, fari puntati su Taranto e Matera.

