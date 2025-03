Elezioni comunali e Referendum 2025: le possibili date

Sì all'accorpamento del voto e norme per i fuori sede, ma solo se studenti. Questo il bilancio in chiaroscuro quello con il quale i referendari Maurizio Landini e Riccardo Magi sono usciti ieri dall'incontro a Palazzo Chigi con il ministro Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano ascolta articolo

Il primo turno delle elezioni comunali potrebbe tenersi domenica 25 e lunedì 26 maggio, mentre l'8 e il 9 giugno sarebbe la volta del secondo turno, in modo da far coincidere il voto sui referendum con la prima tornata, oppure con i ballottaggi e l’election day. È l’idea su cui sta lavorando il governo, come riferito dai referendari Maurizio Landini e Riccardo Magi, dopo che ieri hanno avuto un'ora di incontro a Palazzo Chigi con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il governo conferma, infatti, l'intenzione di un accorpamento con le amministrative, ma la data sulla quale si starebbe orientando è quella dell'8 e 9 giugno, a scuole chiuse.

Le richieste Già nel prossimo Cdm, atteso giovedì, potrebbe arrivare il decreto elezioni necessario per spalmare su due giornate il voto alle comunali, e per decidere l'accorpamento con i referendum. Intanto i referendari temono il voto a giugno, con l’idea che la bella stagione rischi di causare l’effetto “urne vuote”. Raggiungere il quorum è l'obiettivo dichiarato di Maurizio Landini e di Riccardo Magi “Votare a maggio” per scongiurare l’effetto “balneare” e il fuggi verso spiagge o località montane. Inoltre, preoccupa l’informazione mediatica "una maggior informazione radio televisiva" richiedono i referendari, e dare la possibilità di votare ai lavoratori e agli studenti fuori sede. Sono i tre capisaldi della marcatura sull'esecutivo da parte del leader della Cgil, promotore dei 4 referendum sul lavoro, e del segretario di Più Europa che ha lanciato quello sulla cittadinanza.

I fuorisede Rimane comunque in fase di valutazione la data effettiva da cerchiare in rosso per l'election day. L'esecutivo sottolinea comunque "l'intenzione di individuare le date, per le prossime consultazioni amministrative e referendarie, in modo da conciliare la più ampia possibilità di partecipazione dei cittadini con le esigenze di continuità dell’attività didattica nelle scuole sedi di seggio elettorale. È in atto una valutazione sulla possibilità di votare in due giorni, domenica e lunedì, anziché, come previsto dalla normativa vigente, in un solo giorno". Così come si stanno analizzando le "modalità tecniche per consentire il voto dei fuorisede", spiega sempre Palazzo Chigi. "Non vogliamo pensare, aveva detto Magi poco prima dell'incontro con il governo “che la presidente del Consiglio voglia nascondersi dietro l'astensione, voglia cioè remare a favore della mancanza del quorum".