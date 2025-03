Fratoianni e la Tesla della moglie: "Presa prima di Musk nazista"

Critica Elon Musk ma possiede una Tesla: Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, è finito al centro delle polemiche perché proprietario di un’auto elettrica della casa automobilistica fondata dallo stesso Musk. “La Tesla? Ma non è mia. È di mia moglie. Se vuole sapere della Tesla, chiami pure lei”, ha commentato Fratoianni raggiunto telefonicamente dal Foglio e interrogato sull’argomento. “Parli con mia moglie, le dico. Lei sa come funziona. Io al limite, e assai raramente, la guido”.

L’acquisto della Tesla

Come la stessa Elisabetta Piccolotti ha riferito, la Tesla è costata 47mila euro. Un acquisto che inizialmente li ha resi felici: “Quando l’ho presa era un altro momento, e l’ho pagata anche poco”, ha commentato la deputata. “Musk è un nazista e però la Tesla funziona. L’ho usata sempre nell’ultima campagna elettorale per le Europee”. I tempi però sono cambiati e, ha spiegato ancora Piccolotti, “benché efficientissima quest’auto è un peso politico”. Poi un aneddoto: “Sull’auto ho appiccicato un adesivo, me l’ha regalato mia sorella per il compleanno. Sopra c’è scritto ‘L’ho comprata prima di sapere che Elon fosse pazzo’”.