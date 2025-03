Se il Doge di Musk taglia anche chi già aveva il compito di tagliare

Sul sito ufficiale si vantano risparmi per 105 miliardi al 2 marzo, ma i dati non sono verificabili in maniera indipendente. In compenso, sono già tanti gli errori commessi: dal congelamento dei fondi americani per la prevenzione della diffusione del virus Ebola (poi ripristinati) ai tagli contro organismi nati a loro volta per combattere gli sprechi