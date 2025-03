Come sta la ricerca in Italia?

Il nostro Paese investe l’1,3% del Pil, contro il 3,1% della Germania e il 2,2% francese. La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha assicurato che il Fondo di finanziamento ordinario avrà un aumento di oltre 300 milioni di euro per il 2025, ma le associazioni replicano che si tratta di soldi già previsti dal governo Draghi e che “comunque il Fondo è insufficiente”. Così, in occasione della Giornata nazionale delle Università del 20 marzo, dottorandi e ricercatori scendono in piazza