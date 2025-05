Quello dell' "agguato" alla Casa Bianca, dopo lo scontro con Zelensky, rischia di diventare un format che ha il tycoon come protagonista. L'accusa, stavolta, sarebbe quella di una persecuzione a base etnica in Sudafrica a scapito dei cittadini di discendenza boera o europea. Le parole di Trump sono prive di fondamenti concreti, ma non per questo non avranno ripercussioni