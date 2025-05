Il colosso dell'editoria giapponese ha rilevato il 70% dell'etichetta italiana che pubblica fumetti e manga. Una operazione che apre a sinergie affascinanti, come spiega l'amministratore delegato di BD/J-POP: "Io, non voglio portare altri cinquanta nuovi manga al mese in Italia; voglio riuscire a portare cinque fumetti italiani in Giappone". L'intervista