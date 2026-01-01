Il Piano Mattei è il Mediterraneo

Il Piano Mattei viene letto come progetto mediterraneo che riconnette Italia, Africa ed Europa attraverso una storia condivisa iniziata in Sicilia nell’827. Un partenariato paritario fondato su cultura, economia e cooperazione, oltre le categorie tradizionali di Occidente e Sud globale. Con questo articolo inizia la rubrica settimanale “Caravanserai” firmata da Pientrangelo Buttafuoco per Insider
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi